Литва поддерживает право Украины защищаться: намекнули на возможность ударов не только по РФ

Заявление было сделано перед началом саммита глав МИД стран НАТО

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил о том, что Украина должна иметь право обстреливать военные объекты России даже, если они будут передислоцированы "куда-нибудь в другое место", в частности, в Беларусь. Напомним, ранее в Литве заявляли о готовности отправить своих военных в Украину.

Слова Ландсбергиса по поводу ударов Украины приводит белорусское издание "Радыё Свабода". Отмечается, что ответ был дипломатическим, однако весьма конкретным.

"Украина должна обладать способностью защищаться. Если Россия, опасаясь, что цели могут быть обстреляны в России, может переместить их куда-то в другое место, то я считаю, что выбор целей тоже нужно перенести", – ответил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Такое заявление он сделал перед началом саммита глав иностранных дел стран НАТО в Праге.

Напомним, сегодня официальный представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил о том, что немецкое правительство сняло запрет для Украины на использование своего оружия для ударов по российским военным объектам на территории РФ.

Вместе с тем стало известно и о том, что соответствующее решение принято и в Белом доме, однако с определенными условиями. Об этом заявили в Пентагоне.

Ранее о своем согласии на такие удары заявляли Дания, Финляндия, Канада, Польша и Швеция. В то же время, Франция, Нидерланды, Чехия, Литва, Латвия и Эстония выступают за смягчение ограничений по применению западного оружия.

Российский диктатор Владимир Путин, комментируя заявления европейских стран, намекнул на возможность ответных ударов, об этом, в частности, пишет белорусское издание "Зеркало".

"Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, — они должны вообще осознавать, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории", — заявил Путин.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Пентагоне опровергли разрешение Украины на удары по России американским оружием. В Минобороны США считают, что Украина должна бить по целям в пределах своих границ