Боеприпасы будут: чешская инициатива по закупке снарядов для ВСУ собрала огромную сумму

Чехия также поддерживает право Украины на удары по российской территории

В рамках инициативы президента Чехии Петра Павла по закупке для Украины артиллерийских снарядов продолжает работать. В настоящее время по ней уже было собрано 1,6 миллиарда евро.

Об этом проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. По его словам, во время встречи с премьером Чехии Петром Фиалой он обсудил реализацию артиллерийской инициативы.

"Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику с июня", — написал он.

Кроме того, он отметил, что во время встречи обсуждались темы развития совместного сотрудничества в сфере ОПК, усиления давления на Россию, что включает санкции, конфискацию активов, участие в формуле мира.

Помимо того, Шмыгаль намекнул, что Чехия поддерживает право Украины наносить удары западным оружием по российской территории.

"Обсудили также возможность использования оружия партнеров для защиты на территории агрессора. Благодарен господину Премьер-министру за поддержку в этом вопросе", — добавил он.

Напомним, чешская инициатива по приобретению боеприпасов для Украины, к которой уже присоединились 15 стран Европы и мира, может передать нашим Вооруженным силам гораздо больше снарядов, чем планировалось. Чехия нашла возможность приобрести в интересах ВСУ дополнительные боеприпасы.