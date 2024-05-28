Боєприпаси будуть: чеська ініціатива щодо закупівлі снарядів для ЗСУ зібрала величезну суму

Чехія також підтримує право України на удари по російській території

В рамках ініціативи президента Чехії Петра Павла із закупівлі для України артилерійських снарядів продовжує працювати. На даний час по ній вже було зібрано 1,6 мільярда євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму telegram-каналі. За його словами, під час зустрічі із прем’єром Чехії Петром Фіалою він обговорив реалізацію артилерійської ініціативи.

"Для нас важливо, щоб боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком з червня", — написав він.

Крім того, він зазначив, що під час зустрічі обговорювалися теми розвитку спільної співпраці у сфері ОПК, посилення тиску на Росію, що включає санкції, конфіскацію активів, участь у формулі миру.

Крім того, Шмигаль натякнув, що Чехія підтримує право України завдавати ударів західною зброєю по російській території.

"Обговорили також можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора. Вдячний пану Прем’єр-міністру за підтримку у цьому питанні ", — додав він.

Нагадаємо, чеська ініціатива щодо придбання боєприпасів для України, до якої вже приєдналися 15 країн Європи та світу, може передати нашим Збройним силам набагато більше снарядів, ніж планувалося. Чехія знайшла можливість придбати на користь ЗСУ додаткові боєприпаси.