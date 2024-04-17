Скільки країн приєдналося до чеської ініціативи з закупівлі снарядів для ЗСУ: в Чехії назвали цифру

Чехія витратить від 500 мільйонів до 1 мільярда чеських крон на снаряди для України

Вже 20 країн світу доєдналися до чеської ініціативи, яка передбачає закупівлю снарядів для Збройних сил України – саме снарядів зараз гостро не вистачає українським військовим. Низка країн робить внесли в снарядну ініціативу таємно, не розголошуючи своєї участі у проєкті.

Про це сказав президент Чехії Петр Павел під час візиту до Злінського краю, повідомляє Česke Noviny. Під час візиту Павел підкреслив, що фактично зараз Євросоюз надає Україні те, що обіцяв.

"Я думаю, що це відображення того, що всі знають про певний борг щодо обіцяної підтримки України, коли Європейський Союз обіцяв поставити мільйон одиниць до березня цього року. На жаль, цього не сталося… Якщо ми не хочемо, щоб Україна впала, що, безумовно, не в наших інтересах, то добре, що створюються такі ініціативи, як наша, щоб спробувати отримати боєприпаси та необхідне обладнання для України там, де це можливо", – сказав він.

За словами чеського президента, ініціатива вже набрала обертів, проте Чехія не полишає зусиль з пошуку грошей та нових партнерів. А міністр фінансів Чехії Збінек Станюра заявив, що на закупівлю боєприпасів тільки Чехія витратить від 500 мільйонів до 1 мільярда чеських крон. Станюра підкреслив, що вже 20 країн надають гроші для придбання снарядів в інтересах України – і частина з них робить це таємно, попросивши про нерозголошення їхньої участі.

Як повідомлялося раніше, Естонія стала другою країною після Чехії, яка використала свої зв’язки, щоб знайти снаряди для України. Таким чином, йдеться про ще мільйон снарядів і ракет до РСЗВ на додаток до тих, які планується викупити за ініціативою Праги.

Чехія тим часом поступово виконує свої обіцянки про передачу великої кількості снарядів Україні. Нині вона вже спромоглася законтрактувати 180 тисяч боєприпасів для артилерії й зараз працює над контрактуванням ще 300 тисяч.