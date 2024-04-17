Сколько стран присоединилось к чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ: в Чехии назвали цифру

Чехия потратит от 500 миллионов до 1 миллиарда чешских крон на снаряды для Украины

Уже 20 стран мира присоединились к чешской инициативе, которая предусматривает закупку снарядов для Вооруженных сил Украины – именно снарядов сейчас не хватает украинским военным. Ряд стран сделали взносы в снарядную инициативу тайно, не разглашая своего участия в проекте.

Об этом сказал президент Чехии Петр Павел во время визита в Злинский край, сообщает Česke Noviny. В ходе визита Павел подчеркнул, что фактически сейчас Евросоюз предоставляет Украине то, что обещал.

"Я думаю, что это отражение того, что все знают об определенном долге по обещанной поддержке Украины, когда Европейский Союз обещал поставить миллион единиц к марту этого года. К сожалению, этого не произошло… Если мы не хотим, чтобы Украина пала, что, безусловно, не в наших интересах, хорошо, что создаются такие инициативы, как наша, чтобы попытаться получить боеприпасы и необходимое оборудование для Украины там, где это возможно", – сказал он.

По словам чешского президента, инициатива уже набрала обороты, однако Чехия не оставляет усилий по поиску денег и новых партнеров. Министр финансов Чехии Збинек Станюра заявил, что на закупку боеприпасов только Чехия потратит от 500 миллионов до 1 миллиарда чешских крон. Станюра подчеркнул, что уже 20 стран предоставляют деньги на приобретение снарядов в интересах Украины – и часть из них делает это тайно, попросив о неразглашении их участия.

Как сообщалось, Эстония стала второй страной после Чехии, которая использовала свои связи, чтобы найти снаряды для Украины. Таким образом, речь идет еще о миллионе снарядов и ракет в РСЗО в дополнение к тем, которые планируется выкупить по инициативе Праги.

Чехия тем временем постепенно выполняет свои обещания о передаче большого количества снарядов Украине. Сейчас она уже смогла законтрактовать 180 тысяч боеприпасов для артиллерии и сейчас работает над контрактованием еще 300 тысяч.