Ею ударили по Краснодарскому краю: что известно о новой версии украинской ракеты "Нептун"

Точные характеристики пока держаться в секрете

В ночь на 31 мая ВСУ поразили нефтяные терминалы РФ в Краснодарском крае. По словам наших военных, для удара по порту "Кавказ" были использованы ракеты "Нептун".

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о новой версии легендарной украинской ракеты. Прежде всего напомним, что из себя представляет её "обычный" противокорабельный сородич.

Крылатая ракета Р-360 "Нептун" – основные характеристики

разработка: КБ "Луч" (Украина),

период разработки: 2010 – 2022,

производство: Харьковский авиационный завод, "Мотор Сич", НПП "Радионикс", КП СПБ "Арсенал" и другие предприятия,

вес: 870 килограммов,

вес боевой части: 150 килограммов,

боевая часть: осколочно-фугасная проникающего типа,

длина: 5050 миллиметров,

диаметр: 380 миллиметров,

двигатель: МС-400,

операционная дальность: 280 километров,

скорость: дозвуковая, 900 километров в час.

Однако, как известно, Украина уже некоторое время назад модифицировала эту ракету для ударов по наземным целям. Очевидно, что удар по порту "Каказ" был нанесен именно новой версией "Нептуна". И хотя точные его характеристики пока держаться в секрете, некоторую информацию о нем все же уже можно найти в сети.

"Нептун" — земля-земля

Одним из первых применений нового "Нептуна", возможно, по мнению некоторых экспертов, был удар по ЗРК С-400 в августе 2023 года. После этого было еще несколько случаев, где можно было заподозрить именно его участие.

Исходя из этого в сети уже сделали несколько выводов о новом "Нептуне":

Во-первых, одной из особенностей противокорабельного "Нептуна" является то, что он летит к цели на очень низкой высоте, до трех метров от поверхности, в заключительной стадии. Однако вода плоская, а рельеф имеет свойство меняться. Следовательно, нужно иметь возможность обходить его. Так, например, на мысе Тарханкут, на котором был поражен С-400, рельеф меняется от 6-и до 60 метров. И поскольку это не помешало поразить цель, то можно сделать вывод, что новый "Нептун" может обходить рельеф местности, изменяя свою высоту как минимум на 60 метров.

Во-вторых, "Нептун" также уничтожал С-400 в районе Евпатории в том же году. Эту информацию подтвердили источники "Радио Свобода". В этой атаке примечательна уже другая характеристика — дальность полета. Источник журналистов в Минобороны заявил, что этот параметр был повышен до 400 километров.

Кроме того, этот же источник заявил, что обновленный "Нептун" получил значительно увеличенную боевую часть, она не 150, как у "оригинала", а 350 килограммов.

Ракета осталась такой же крылатой, дозвуковой, с крейсерской скоростью 900 километров в час.

По предположениям ведущего научного сотрудника НАУ Валерия Романенко, новому "Нептуну", вероятно, не нужен радиолокатор, который бы управлял его полетом. Ракета на первом этапе может пользоваться наводкой по GPS, а далее включается пассивная система наведения. То есть запускать ее придется не над морем, а над сушей.

Обновленному "Нептуну" классу "земля-земля" также, вероятно, не нужна новая пусковая установка.

Напомним, 31 мая атаку дронов на Краснодарский край уже подтвердили местные власти. А фото и видео из порта "Кавказ", который поразили украинские ракеты, уже разлетелись по сети. Отметим, что "Кавказ", где находится атакованная нефтебаза, расположен неподалеку от Крымского моста, на другом берегу от Крыма, — в Темрюкском районе Краснодарского края. По данным мониторинговых пабликов, с этой нефтебазы поступает топливо для российских оккупантов в Крыму и на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщал "Телеграф", 30 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Тамань в Краснодарском крае России.