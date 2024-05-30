Укр

"Вон, кукурузник летит": в сети показали видео атаки дрона на еще один российский НПЗ

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Атаковано очередное нефтеперерабатывающее предприятие
Атаковано очередное нефтеперерабатывающее предприятие. Фото Коллаж "Телеграфа"

О результатах атаки не сообщается

В сети сообщают, что в четверг, 30 мая, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Тамань в Краснодарском крае России. Местніе жители сначала приняли его за кукурузник (разговорное название советского самолёта сельскохозяйственной авиации), но потом начали очень бурно реагировать на происходящее.

Об атаке сообщил Telegram-канал Kravchuk. Там опубликовано видео момента ударов.

На кадрах россияне снимают беспилотник, который сначала приняли за кукурузник, что летит прямо над их головами. Вскоре раздаются очереди, вероятно, БПЛА пытаются сбить. В конце концов он упал — по видео неясно, то ли он просто достиг цели, то ли был сбит, но прогремел взрыв.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Тем временем министерство обороны России заявило, что в 8:20 30 мая БпЛА самолетного типа атаковал "объект" в Краснодарском крае. В ведомстве заявили, что он якобы был уничтожен.

Как сообщал "Телеграф", в российском Краснодарском крае в ночь на 2 мая под атаку попал Афипский нефтеперерабатывающий завод. По меньшей мере три сильных взрыва были слышны в станице Афипской, рядом с которой расположен НПЗ.

Теги:
#НПЗ #Россия #Беспилотник #Атака