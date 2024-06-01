США помогут Украине найти дополнительные системы Patriot: Кулеба рассказал о деталях

США помогут Украине в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot для защиты украинского неба. Учитывая воздушный терроризм россиян, вопрос предоставления Украине Patriot является высокоприоритетным.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба отметил, что команды президентов Украины и США работают сейчас на всех уровнях, чтобы предоставить Украине дополнительные системы ПВО.

"Мы обсудили последние шаги, предпринятые для обеспечения доставки дополнительных систем Patriot в Украину. Команды президентов Зеленского и Байдена работают на всех уровнях для скорейшего решения этого вопроса", — добавил он.

Напомним, с начала весны 2024 года кремлевские захватчики усилили свои ракетные и дроновые атаки по территории Украины. Это привело к истощению систем ПВО. Согласно заявлению президента Зеленского, для закрытия неба от вражеских ударов стране требуются 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

Ранее "Телеграф" писал, что США хотят дать Украине еще одну батарею Patriot.