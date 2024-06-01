США допоможуть Україні знайти додаткові системи Patriot: Кулеба розповів про деталі

США допоможуть Україні у пошуку додаткових систем протиповітряної оборони Patriot для захисту українського неба. З огляду на повітряний тероризм росіян, питання надання Україні Patriot є високопріоритетним.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба зазначив, що команди президентів України та США працюють зараз на всіх рівнях, щоб дати Україні додаткові системи ППО.

"Ми обговорили останні кроки, зроблені для забезпечення доставки додаткових систем Patriot в Україну. Команди президентів Зеленського та Байдена працюють на всіх рівнях для якнайшвидшого вирішення цього питання", – додав він.

Нагадаємо, з початку весни 2024 року кремлівські загарбники посилили свої ракетні та дронові атаки по території України. Це спричинило виснаження систем ППО. Згідно із заявою президента Зеленського, для закриття неба від ворожих ударів країні потрібні 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

Раніше Телеграф писав, що США хочуть дати Україні ще одну батарею Patriot.