Война — день 829: Украина встречает лето под атакой дронов и ракет россиян

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 1 июня 2024 года. Накануне США приняли знаковое решение и разрешили Украине наносить ответные удары западным оружием по пограничным территориям России. Более того, Литва намекнула, что считает Украину вправе бить и не только по территории РФ, а Польша предложила тренировать украинских мужчин в своей стране.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Российские бомбардировщики идут на пусковые позиции. Тем временем Белгород оказался под мощной атакой – местные каналы пишут по меньшей мере 40 взрывов за 15 минут.

00:00 Мониторинговые каналы сообщают о взлете 4-х бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья".

Решение США разрешить Украине удары американским оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS, — отметил директор по вопросам Европы Совету национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер.

По состоянию на начало суток в воздушном пространстве Украины есть вражеские ударные дроны, в связи с чем в южных областях объявлена тревога.

Карта боевых действий на начало дня выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине от DeepState 01.06.2024

Узнать о событиях 29 мая можно по ссылке: Война — день 826: ситуация на Харьковщине стабилизируется, но россияне готовятся наступать в другом месте

О том, что происходило 30 мая, читайте в материале: Война — день 827: гибель "Чеки" на фронте и мощная операция ГУР в Крыму

С ситуацией в Украине 31 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 828: долгожданное решение США по ударам по РФ и новый обмен пленными