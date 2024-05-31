"Безопаснее и эффективнее": Польша не станет отправлять своих военных в Украину, предложили другое решение

По мнению польского правительства, такое решение удовлетворит всех

Польша рассмотрела украинский запрос об обучении военных и планирует подготовить отдельное подразделение из украинцев, проживающих на территории Польши и отвечающих всем мобилизационным требованиям согласно обновленному закону о мобилизации, который в Украине вступил в силу 18 мая. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам во время неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге, передает польское издание RP. По его словам, так будет эффективнее и безопаснее.

"Польша рассмотрела украинский запрос по обучению… Мы пришли к выводу, что безопаснее и эффективнее было бы обучать в Польше украинское подразделение из украинцев, подлежащих призыву к украинской армии. Мы пришли к выводу, что это будет более эффективным способом помочь Украине", — подчеркнул Сикорский.

Кроме того, в комментарии журналистам, Сикорский отметил, что ему ничего не известно о каких-либо ограничениях на поставку польского оружия. Такой ответ он дал на вопрос, может ли Украина использовать польское оружие для ударов по России.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Литва готова отправить своих военных инструкторов в Украину. Страна неоднократно заявляла о такой готовности и подчеркивала, что литовские инструкторы могут учить украинских военных именно на территории Украины.

Также "Телеграф" рассказывал, что в Минобороны дали разъяснения по поводу французских военных в Украине. По состоянию на 27 мая никаких окончательных решений по этому вопросу не принималось.