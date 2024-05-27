Так отправляют или нет? В Минобороны дали разъяснения по французским военным в Украине

Сейчас обсуждается отправка военных инструкторов в Украину, окончательных решений не принималось

В Министерстве обороны Украины заявили, что с Францией и другими странами, которые могут отправить в Украину военных инструкторов, до сих пор продолжаются дискуссии. Никаких окончательных решений по этому вопросу пока не принималось.

Об этом говорится в сообщении МОУ вечером 27 мая. Отмечается, что Минобороны и Генеральный штаб ВСУ заранее готовят соответствующие документы, чтобы не тратить время на бюрократию в дальнейшем.

"Разъяснение относительно многочисленных обращений СМИ относительно приема инструкторов из стран-партнеров. Начиная с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов. По состоянию на сегодняшний день у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение", – говорится в сообщении.

Напомним, 27 мая главком Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил, что во Франции, после ряда заявлений стран-участниц альянса о введении в Украину войск НАТО, вызвались отправить своих военных инструкторов. Они будут обучать и заниматься подготовкой украинских военнослужащих.

Однако чуть позже во Франции опровергли слова Сырского о том, что вопрос отправки иностранных инструкторов в Украину решен. Власти страны все еще обсуждают это.