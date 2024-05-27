Так відправляють, чи ні? У Міноборони дали роз'яснення щодо французських військових в Україні

Наразі йдуть обговорення відправки військових інструкторів в Україну, остаточних рішень не приймалося

У Міністерстві оборони України заявили, що з Францією та іншими країнами, які можуть відправити в Україну військових інструкторів, наразі досі тривають дискусії. Жодних остаточних рішень з цього питання поки що не приймалося.

Про це сказано у повідомленні МОУ ввечері 27 травня. Зазначається, що Міноборони та Генеральний штаб ЗСУ заздалегідь готують відповідні документи, щоб не витрачати час на бюрократію в подальшому.

"Розʼяснення щодо численних звернень ЗМІ щодо прийому інструкторів з країн-партнерів. Починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів. Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання. Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 27 травня головком Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що у Франції, після низки заяв країн-учасниць альянсу про введення в Україну військ НАТО, зголосилися відправити своїх військових інструкторів. Вони навчатимуть та займатимуться підготовкою українських військовослужбовців.

Проте трохи пізніше у Франції спростували слова Сирського про те, що питання щодо відправлення іноземних інструкторів до України вирішене. Влада країни все ще обговорює це.