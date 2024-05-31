Еще одна страна НАТО готова отправить своих военных в Украину: подробности

Такую инициативу поддерживают и другие страны Европы

Литва готова направить своих военных в Украину. Они будут здесь заниматься подготовкой украинских войск.

Об этом в интервью Bloomberg заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. По ее словам, Литва готова действовать по этому вопросу в сотрудничестве с другими заинтересованными странами.

Шимоните подчеркнула, что Литва учила украинских военных еще до полномасштабного вторжения России в Украину. По ее словам, между литовскими и украинскими вооруженными силами существует давнее сотрудничество.

"И мы тренируем их в третьих странах, мы тренируем их в Литве. И если потребуется, возможно, будем тренировать их также в Украине в партнерстве со странами, которые захотят это сделать", — подчеркнула Шимоните.

Напомним, ранее издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что Польша и страны Балтии могут ввести свои войска в Украину, если российская армия добьется значительных успехов на фронте. Это произойдет, если РФ добьется стратегического прорыва на востоке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что войска НАТО могут быть введены в Украину. Так считает бывший министр обороны США Роберт Гейтс. Он подверг критике публичные обсуждения этой темы.