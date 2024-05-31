Ще одна країна НАТО готова відправити своїх військових в Україну: подробиці

Таку ініціативу підтримують і інші країни Європи

Литва готова направити своїх військових в Україну. Вони будуть тут займатися підготовою українських військ.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. За її словами, Литва готова діяти у цьому питанні в співпраці з іншими зацікавленими країнами.

Шимоніте наголосила, що Литва навчала українських військових ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За її словами, між литовськими і українськими збройними силами існує давня співпраця.

"І ми тренуємо їх у третіх країнах, ми тренуємо їх у Литві. І якщо буде потрібно, можливо, тренуватимемо їх також в Україні у партнерстві з країнами, які захочуть це зробити", — підкреслила Шимоніте.

Нагадаємо, раніше видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела повідомило, що Польща та країни Балтії можуть ввести свої війська в Україну, якщо російська армія досягне значних успіхів на фронті. Це станеться, якщо РФ досягне стратегічного прориву на сході.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що війська НАТО можуть бути введені в Україну. Так вважає колишній міністр оборони США Роберт Гейтс. Він розкритикував публічні обговорення цієї теми.