"Безпечніше та ефективніше": Польща не стане відправляти своїх військових в Україну, натомість запропонували інше рішення

На думку польського уряду, таке рішення задовільнить усіх

Польща розглянула український запит щодо навчання військових та планує підготувати окремий підрозділ з українців, які проживають на території Польщі та відповідають всім мобілізаційним вимогам згідно з оновленим законом про мобілізацію, який в Україні набрав чинності 18 травня. Про це заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Відповідну заяву він зробив у коментарі журналістам, під час неформальної зустрічі глав МЗС країн НАТО у Празі, передає польське видання RP. За його словами, так буде ефективніше та безпечніше.

"Польща розглянула український запит щодо навчання… Ми прийшли до висновку, що безпечніше та ефективніше було б навчати в Польщі український підрозділ з українців, які підлягають призову до української армії. Ми прийшли до висновку, що це буде більш ефективний спосіб допомогти Україні", — підкреслив Сікорський.

Крім того, у коментарі журналістам, Сікорський зазначив, що йому нічого не відомо про якісь обмеження на постачання польської зброї. Таку відповідь він дав на питання про те, чи може Україна використовувати польську зброю для ударів по Росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Литва готова відправити своїх військових інструкторів в Україну. Країна неодноразово заявляла про таку готовність і підкреслювала, що литовські інструктори можуть навчати українських військових саме на території України.

Також "Телеграф" розповідав, що у Міноборони дали роз'яснення щодо французських військових в Україні. Станом на 27 травня, жодних остаточних рішень з цього питання не приймалося.