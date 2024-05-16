Зміни після 18 травня — обов’язковий похід до ТЦК, військовий облік для жінок, е-облік військовозобов’язаних і штрафи

Які зміни чекають на українців з 18 травня

Верховна Рада 11 квітня ухвалила новий закон про мобілізацію, тим самим запустивши старт не лише кампанії з власне мобілізації, а й змінивши правила військового обліку в Україні. Вже у суботу, 18 травня, ці правила розпочнуть роботу.

"Телеграф" з’ясував, які зміни у військовому обліку відбудуться з 18 травня. Причому це стосуватиметься не лише чоловіків, а й деяких категорій жінок, про що свідчить закон №10449.

Усіх чоловіків від 18 до 60 років чекають у ТЦК

З 18 травня для всіх українських чоловіків стане обов’язковою явка до ТЦК протягом 60 днів, якщо вони відповідають таким критеріям:

вік від 18 до 60 років;

не мають звільнення від служби через інвалідність та зняття з військового обліку.

Навіть якщо раніше чоловік отримав статус обмежено придатного, він має прийти до ТЦК та оновити свої дані, а потім пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначить його подальший статус. Втім, термін її проходження у обмежено придатних дуже широкий – до 4 лютого 2025 року.

За результатами візиту до ТЦК, а надалі і ВВК, на руки чоловік отримує документ, який йому надалі доведеться постійно носити з собою, щоб уникнути непорозумінь із працівниками ТЦК та поліції. Також при собі повинні бути документи, що ідентифікують особу — звичайний або закордонний паспорт, студентський квиток, права водія і т. д.

При цьому хоча уточнити свої дані у ТЦК мають усі чоловіки віком від 18 років, мобілізувати до ЗСУ можна лише тих, хто досяг 25-річчя.

У ТЦК чекають навіть жінок, щоправда не всіх

Також на військовий облік з 18 травня зобов’язані встати і жінки, але не всі, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Причому ця вимога поширюється навіть на тих, хто за фахом ніколи не працював.

Таким чином жінки з подібною освітою прирівнюються до військовозобов’язаних чоловіків, але не у всьому, наприклад, служба у ЗСУ для жінок-медиків та фармацевтів є добровільною, тобто без їхнього бажання мобілізувати нікого не можуть.

Запрацює електронний реєстр даних

Також з 18 травня має запрацювати додаток, який матиме доступ до електронної бази даних військовозобов’язаних "Оберіг". Документ про військовий облік у цьому додатку матиме юридичну силу, аналогічну до паперового варіанту.

Чоловіки зможуть отримати доступ до таких даних про себе в "Оберіг":

ПІБ

дата народження

вид обліку або дата зняття, категорія обліку

наявність відстрочки чи бронювання

ВВК — дата та постанова

звання

військово-облікова спеціальність

РНОКПП

номер у системі

ТЦК, де перебуває на обліку

перебування у розшуку.

При цьому згідно із законом потрібно оновити такі контактні дані:

номер телефону

електронну пошту (за наявності)

фактичну адресу проживання.

Порядок денний можуть вручити і на роботі

Також з 18 травня розширюється перелік осіб, здатних вручити порядок денний військовозобов’язаному, наприклад, тепер це можуть робити на роботі, оскільки підприємства зобов’язали "повідомляти" своїх співробітників. А останнє поняття передбачає і вручення повістки.

Загалом закон розширює перелік тих, хто може вручати повідомлення про необхідність прибути до ТЦК. Крім його працівників це можуть бути працівники виконавчих органів місцевих рад, керівництво державних органів, органів місцевого самоврядування та підприємств, а також керівництво навчальних закладів та ОСББ.

Збільшення повноважень поліції

З 18 травня розширюватимуться повноваження співробітників поліції, тепер вони зможуть перевіряти не лише паспорт та інші документи, що ідентифікують особу, а й військово-облікові. Також за зверненням ТЦК, органів СБУ або розвідувальних органів поліція братиме участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК.

Також поліція здійснює адміністративне затримання та доставку до цих центрів та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (тобто порушення правил військового обліку та мобілізації).

Покарання за небажання уточнювати дані – обмеження на керування авто та штраф до 25 500 гривень

Також з 18 травня розпочнеться "відлік" можливості застосування до майбутніх порушників закону його санкцій. Так, якщо протягом 60 днів після набуття чинності змін чоловік, який відповідає вимогам законодавства, не з’явиться в ТЦК і не уточнить свої дані, він підпадає під штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Втім, такий штраф можуть заплатити вже зараз і особи, які не зробили цього раніше або зовсім не стали на облік.

Також ще одним видом покарання може стати обмеження прав водія доти, доки військовозобов’язаний не з’явиться в ТЦК для уточнення даних. Втім, це рішення можна оскаржити до суду, куди мають звернутися працівники територіального центру комплектування.

Більш детально про новий закон, цілі його прийняття, та оцінки парламентарів про його ефективність можна прочитати в інтерв’ю з членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Федієнком.