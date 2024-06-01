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Війна — день 829: Україна зустрічає літо під атакою дронів та ракет росіян

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Настав новий день спротиву російським окупантам Новина оновлена 01 червня 2024, 01:13
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 1 червня 2024 року. Напередодні США прийняли знакове рішення і дозволили Україні завдавати ударів у відповідь західною зброєю по прикордонних територіях Росії. Більше того, Литва натякнула, що вважає Україну вправі бити і не тільки по території РФ, у той час як Польща запропонувала тренувати українських чоловіків у своїй країні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Російські бомбардувальники йдуть на пускові позиції. Тим часом Бєлгород опинився під потужною атакою – місцеві канали пишуть про щонайменше 40 вибухів за 15 хвилин.

00:00 Моніторингові канали повідомляють про зліт 4х бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья".

Рішення США дозволити Україні удари американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS, — зазначив директор з питань Європи в Раді національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер.

Станом на початок доби у повітряному просторі України є ворожі ударні дрони, у зв’язку з чим у південних областях оголошено тривогу.

Карта бойових дій на початок дня виглядає так:

Карта бойових дій в Україні від DeepState 01.06.2024
Карта бойових дій в Україні від DeepState 01.06.2024

Дізнатись про події 29 травня можна за посиланням: Війна — день 826: ситуація на Харківщині стабілізується, але росіяни готуються наступати в іншому місці

Про те, що відбувалося 30 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 827: загибель "Чеки" на фронті та потужна операція ГУР у Криму

З ситуацією в Україні 31 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 828: довгоочікуване рішення США щодо ударів по РФ та новий обмін полоненими