Нічний обстріл України: ворог вдарив по енергетиці у 5 областях, ракети знову дражнили країни НАТО (фото)

Вибухи цієї ночі чули мешканці Запорізької, Закарпатської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Вінницької, Івано-Франківської, Львівської, Харківської, Кіровоградської областей

У ніч на суботу, 1 червня, росіяни вдарили по Україні ракетами та "шахедами", постраждали енергетичні об’єкти. Вибухи лунали у багатьох областях, чули їх і в Мукачеві на Закарпатті, також під ударом були Стрий Львівської області. Ракети підлетіли дуже близько до кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, росіяни атакували енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Наслідки ударів встановлюються, енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

Стрий та Мукачеве на карті

Загалом ракетна атака тривала 3 години, а удари безпілотниками – 7 годин. За даними моніторингових каналів основною метою росіян була критична інфраструктура. Основний удар припав на Стрий, який ворог атакував і ракетами та "шахедами". Також вибухи, ймовірно, внаслідок роботи ППО, лунали у Львові.

Удари росіян 1 червня

Також під ударом була і Запорізька область. За даними голови ОВА Івана Федорова, ворог поцілив у один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування, але люди не постраждали. Пошкодження отримали понад 20 житлових будинків та установ соціальної сфери. За попередніми даними моніторингів, росіяни били по області балістичним озброєнням. Як повідомили у патрульній поліції Запорізької області, рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрито.

По Кіровоградщині вранці росіяни вдарили ракетою. Як повідомив голова ОВ Андрій Райкович, є приліт в об’єкт енергетичної інфраструктури.

"За попередніми повідомленнями — постраждалих немає. Усі відповідні служби вже працюють", — написав він у своєму Telegram-каналі.

На Вінниччині через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. У місті Могилів-Подільський уламки ворожого дрона впали на господарське приміщення лікарні. Вогонь охопив площу 600 кв.м, до 5 ранку його ліквідували рятувальники.

У зв’язку з тим, що росіяни запустили ракети дуже близько із західним кордоном України, автор Telegram-каналу "Миколаївський Ванек" зазначає, що партнерам України варто закрити небо над західними регіонами. Сучасних західних антиракетних систем на східному фланзі НАТО більше, ніж по всій Україні, потрібна лише політична воля, пише він.

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами розмови із державним секретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Штати допоможуть Україні у пошуку додаткових систем протиповітряної оборони Patriot для захисту українського неба. З огляду на повітряний тероризм росіян питання надання Україні Patriot є високопріоритетним.