Літо у Бєлгороді почалось спекотно: у місті пролунали потужні вибухи (фото, відео)

Є влучання артилерійським снарядом

У суботу, 1 червня, у російському Бєлгороді знову неспокійно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та, як завжди, вдалу роботу ППО.

Під артобстріл потрапило село, де постраждала школа. У мережі вже публікують фото та відео зі звуками вибухів.

"Увага! Місто Бєлгород та Бєлгородський район. Ракетна небезпека. По можливості залишайтеся вдома. Не підходьте до вікон", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що наразі не уточнюється, яким саме озброєнням було атаковано Бєлгород, проте на знімках видно характерні сліди на небі.

Також, за даними голови області В'ячеслава Гладкова, під час цієї атаки під артилерійський обстріл потрапило село Муром Шебекинського міського округу. Постраждалих немає.

"Внаслідок прямого влучення снаряда пошкоджено будівлю школи. Також уламками снарядів вибиті вікна, посічені паркани, фасади та покрівлі у трьох приватних житлових домоволодіннях. Є пошкодження на лінії електропередачі", — пише він.

Раніше "Телеграф" писав, що за три місяці Росія десятки разів бомбила Бєлгородську область.