Під Вовчанськом українські військові взяли в полон одразу шість десятків росіян: що відомо (відео)

У місті тривають важкі бої

Сили оборони України під Вовчанськом Харківської области взяли у полон близько 60 російських окупантів. Це сталося у неділю, 2 червня.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише LIGA.net. Він також повідомив, що українські військові контролюють близько 70% міста.

За словами Волошина, станом на 3 червня у Вовчанську та на його околицях тривають жорстокі бої. Він також повідомив, що від початку доби загарбники активізувалися на Харківському напрямку.

Своєю чергою український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі оприлюднив відео, на якому показано, як один з російських окупантів здається в полон. Він стверджує, що воно нібито зняте саме біля Вовчанська. Варто зазначити, що ця інформація потребує підтвердження.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Вовчанськ на мапі

Нагадаємо, солдат 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Віктор Петрович розповів "Телеграфу", що Сили оборони на Харківщині за три дні знищили бригаду окупантів. Точну кількість убитих росіян ще підраховують.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині ворожа армія перейшла до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. Ворог почав гатити по Вовчанську вогнеметними системами ТОС-2 "Солнцепьок", термобаричними боєприпасами й реактивними системами залпового вогню.