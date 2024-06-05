Гинуть тисячами – з’ясувалося які регіони Росії зазнають найбільших втрат від ЗСУ
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Ці втрати призвели до стрибкоподібного зростання регіональних виплат за підписання контракту
Величезні втрати ЗС РФ, які за 26 місяців перевалили за 500 тисяч осіб, встановили цілий рейтинг регіонів країни-окупанта, які втратили найбільше своїх мешканців. Так, перша п’ятірка цих регіонів у результаті втратила до 10 тисяч осіб.
У цей імпровізований рейтинг потрапили як національні республіки у складі РФ, і області, населені етнічними росіянами. І ці втрати призвели до досить несподіваних наслідків, які зробили війну для Росії ще дорожчими.
Так, найбільші втрати в Україні зазнали такі 5 регіонів:
Краснодарський край – 2721 вбитих;
Башкортостан — 1987;
Свердловська область — 1929;
Татарстан — 1780;
Челябінська область — 1606.
Тобто ці регіони втратили підтвердженими, тобто з відомими іменами та прізвищами загиблих, близько 10 тисяч осіб, або в середньому по 2000 своїх жителів. Як встиг помітити системний аналітик Євген Істребін, ці втрати призвели до стрибкоподібного зростання регіональних виплат за підписання контракту з МО саме в цих регіонах.
Наприклад, абсолютним рекордсменом не лише за кількістю втрат, а й одноразової виплати став Краснодарський край. Гроші, які пропонують за підписання контракту в цьому регіоні, еквівалентна середній зарплаті у РФ за 2 роки.
Скільки пропонують в інших регіонах РФ своїм контрактникам, в яку суму обходиться заманювання росіян на війну з Україною і де такі виплати пропонують навіть іноземцям, читайте в матеріалі мільйона карбованців".