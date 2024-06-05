Рус

Гинуть тисячами – з’ясувалося які регіони Росії зазнають найбільших втрат від ЗСУ

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Російські окупанти Новина оновлена 05 червня 2024, 17:58
Російські окупанти. Фото Колаж "Телеграф"

Ці втрати призвели до стрибкоподібного зростання регіональних виплат за підписання контракту

Величезні втрати ЗС РФ, які за 26 місяців перевалили за 500 тисяч осіб, встановили цілий рейтинг регіонів країни-окупанта, які втратили найбільше своїх мешканців. Так, перша п’ятірка цих регіонів у результаті втратила до 10 тисяч осіб.

У цей імпровізований рейтинг потрапили як національні республіки у складі РФ, і області, населені етнічними росіянами. І ці втрати призвели до досить несподіваних наслідків, які зробили війну для Росії ще дорожчими.

Так, найбільші втрати в Україні зазнали такі 5 регіонів:

Краснодарський край – 2721 вбитих;

Башкортостан — 1987;

Свердловська область — 1929;

Татарстан — 1780;

Челябінська область — 1606.

Тобто ці регіони втратили підтвердженими, тобто з відомими іменами та прізвищами загиблих, близько 10 тисяч осіб, або в середньому по 2000 своїх жителів. Як встиг помітити системний аналітик Євген Істребін, ці втрати призвели до стрибкоподібного зростання регіональних виплат за підписання контракту з МО саме в цих регіонах.

Наприклад, абсолютним рекордсменом не лише за кількістю втрат, а й одноразової виплати став Краснодарський край. Гроші, які пропонують за підписання контракту в цьому регіоні, еквівалентна середній зарплаті у РФ за 2 роки.

Скільки пропонують в інших регіонах РФ своїм контрактникам, в яку суму обходиться заманювання росіян на війну з Україною і де такі виплати пропонують навіть іноземцям, читайте в матеріалі мільйона карбованців".

Теги:
#РФ #Війна #Втрати