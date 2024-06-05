Гибнут тысячами – выяснилось какие регионы России несут самые большие потери от ВСУ

Эти потери привели к скачкообразному росту региональных выплат за подписание контракта

Огромные потери ВС РФ, которые за 26 месяцев перевалили за 500 тысяч человек, установили целый рейтинг регионов страны-оккупанта, которые потеряли больше всего своих жителей. Так, первая пятерка этих регионов в результате потеряла до 10 000 человек.

В этот импровизированный рейтинг попали как национальные республики в составе РФ, так и области, населенные этническими русскими. И эти потери привели к довольно неожиданным последствиям, сделавшим войну для России еще дороже.

Так, наиболее крупные потери в Украине понесли такие 5 регионов:

Краснодарский край – 2721 убитых;

Башкортостан – 1987;

Свердловская область – 1929;

Татарстан – 1780;

Челябинская область – 1606.

То есть всего эти регионы потеряли подтвержденными, то есть с известными именами и фамилиями погибших, около 10 тысяч человек, или в среднем по 2000 своих жителей. Как успел заметить системный аналитик Евгений Истребин эти потери привели к скачкообразному росту региональных выплат за подписание контракта с МО именно в этих регионах.

К примеру, абсолютным рекордсменом не только по числу потерь, но и единоразовой выплате стал Краснодарский край. Деньги, которые предлагают за подписание контракта в этом регионе эквивалентна средней зарплате в РФ за 2 года.

Сколько предлагают в других регионах РФ своим контрактникам, в какую сумму обходится заманивание россиян на войну с Украиной и где такие выплаты предлагают даже иностранцам, читайте в материале "Телеграфа" — "Больше смертей – выше выплаты – мобилизованный россиянин может обходится стране-оккупанту до 1 миллиона рублей".