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Война — день 831: оккупанты не прекращают давить многих участках фронта, но несут потери без существенных успехов

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам

Рассказываем оперативно о главном в сутки

Украина продолжает отражать широкомасштабное российское вторжение. Оккупационные войска не прекращают попыток штурмов на различных участках фронта, а самым горячим остается покровское направление, где украинским военным приходится отбивать более полутора десятков атак в сутки. Вместе с тем артиллерия и авиация ВСУ наносят удары по тылам противника.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров стран "Большой семерки" (G7), которая пройдет с 13 по 15 июня в Апулии, Италия, сообщает агентство ANSA.

Участие президента Украины подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мелони

О том, что происходило 31 мая, читайте в материале: Война — день 828: долгожданное решение США по ударам по РФ и новый обмен пленными

С ситуацией в Украине 1 июня можно ознакомиться в этом материале: Война — день 829: Украина встречает лето под атакой дронов и ракет россиян

Узнать о событиях 2 июня можно по ссылке: Война — день 830: рекордные потери россиян в мае и последствия ракетной атаки 1 июня

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#Украина #Россия #Война