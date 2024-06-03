Війна — день 831: окупанти не припиняють тиснути на багатьох ділянках фронту, але зазнають втрат без істотних успіхів

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Україна продовжує відбивати широкомасштабне російське вторгнення. Окупаційні війська не припиняють спроб штурмів на різних ділянках фронту, а найгарячішим залишається покровський напрямок, де українським військовим доводиться відбивати понад півтора десятка атак на добу. Водночас артилерія та авіація ЗСУ завдають ударів по тилах супротивника.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів країн "Великої сімки" (G7), яка проходитиме з 13 по 15 червня в Апулії, Італія, повідомляє агентство ANSA.

Участь президента України підтвердила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні

Про те, що відбувалося 31 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 828: довгоочікуване рішення США щодо ударів по РФ та новий обмін полоненими

З ситуацією в Україні 1 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 829: Україна зустрічає літо під атакою дронів та ракет росіян

Дізнатись про події 2 червня можна за посиланням: Війна — день 830: рекордні втрати росіян у травні та наслідки ракетної атаки 1 червня