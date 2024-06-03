ЗСУ бʼють по окупантах індійськими боєприпасами: як вони потрапили в Україну та що про них відомо, фото

Снаряд, попри вік розробки, залишається актуальним через простоту конструкції та велику потужність

На озброєнні ЗСУ були помічені 125-мм танкові уламково-фугасні боєприпаси індійського виробництва. Вони є копією радянських снарядів.

Фото боєприпасів були оприлюднені в мережі. Про це пише Мілітарний.

"Українські танкісти отримали на озброєння 125 мм танкові боєприпаси виробництва індійської компанії Munitions India Limited. Вони є копією ще радянських снарядів 3ОФ19, що були спроєктовані у 1960-х роках", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на фото, поряд з індійськими боєприпасами, які готують до завантаження у танкову боєукладку, також лежать аналоги радянського/українського та пакистанського виробництва.

Що відомо про боєприпас та його аналоги

Боєприпас 3ОФ19 – частина пострілу 3ВОФ22, який був розроблений для гармати 2А46 ще в СРСР, на озброєння його прийняли у 1962 році.

Снаряд, попри вік розробки, залишається актуальним через простоту конструкції та велику потужність. За словами проєктувальників, 90% летальна зона для піхоти у випадку детонації становить 40 м в ширину і 20 м в глибину від місця розриву у напрямку пострілу.

Відомо, що танковий снаряд виробництва Індії важить 23 кілограми і оснащений вибуховою сумішшю гексогену та тротилу у співвідношенні 60:40. Маса сорядженої вибухівки складає 3,4 кілограма.

Компанія Munitions India Limited, яка випускає ці снаряди, належить міністерству оборони Індії та є провідним виробником артилерійських боєприпасів усередині країни. Підприємство, окрім танкових боєприпасів, також виробляє й артилерійські 105 мм та 155 мм снаряди.

Ба більше, як пише видання, індійські 155 мм артилерійські боєприпаси також були помічені у використанні українських військових у 2024 році.

Водночас залишається невідомим, яким чином зброя індійського виробництва потрапляє до України, адже публічних оголошень такої співпраці не було. Тому можна дійти висновку, що вони можуть надходити через треті країни.

Зауважимо, що наприкінці лютого 2024 року німецьке видання Spiegel повідомляло, що Німеччина веде таємні переговори з Індією щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Тоді джерела видання сказали, що в Індії зберігається кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів.

Пряма співпраця з Індією не розвинулась, адже уряд країни не хотів відкрито продавати свої снаряди через тісні взаємовідносини з Росією.

Раніше "Телеграф" писав, що, поки уряд США вагається з рішенням надати дозвіл Україні бити американською зброєю вглиб РФ, надана цією країною артилерія успішно нищить росіян на фронті. Зокрема, мова про гаубицю M777.