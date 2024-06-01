"Три сокири" допомагають ЗСУ знищувати росіян на фронті (фото, відео)

Довжина ствола гаубиці — 5,08 м

Поки уряд США вагається з рішенням надати дозвіл Україні бити американською зброєю вглиб РФ, надана цією країною артилерія успішно нищить росіян на фронті. Зокрема, мова про гаубицю M777.

Її в народі прозвали "три сокири". M777 – це легка 155-мм буксирувана артилерійська установка, розроблена компанією BAE Systems. Україна отримала понад 200 гаубиць від США, Канади та Австралії. M777 можна швидко розгортати та переміщувати, що робить артилерійську установку ефективною проти російської артилерії.

Українські військові окрім влучності виділяють ще одну характеристику гаубиць — вони рідко ламаються. Військові з цих гаубиць знищували артилерію, живу силу та бронетехніку ворога.

Характеристики гаубиці M777

Вага — 4200 кг, завдяки тому, що гаубиця легка, її простіше транспортувати, переводити в бойове положення та швидко маневрувати потім

Довжина ствола — понад 5 метрів (39 калібрів)

Має цифрову систему керування для наведення на ціль

Екіпаж — 7+1

Далекобійність: M982 Excalibur — до 40 км, звичайними снарядами — до 24,7 км

— до 24,7 км Інтенсивність стрільби: 2 хвилини може витримати темп 5 пострілів на хвилину, стандартна — 2 постріли на хвилину.

На розгортання системи потрібно 3 хвилини, на згортання гаубиці — 2 хвилини. Буксирувати можна з максимальною швидкістю в 88 км/год.

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