"Три топора" помогают ВСУ уничтожать россиян на фронте (фото, видео)
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Длина ствола гаубицы — 5,08 м
Пока правительство США затрудняется с решением предоставить разрешение Украине бить американским оружием вглубь РФ, предоставленная этой страной артиллерия успешно уничтожает россиян на фронте. В частности, речь идет о гаубице M777.
Ее в народе прозвали "три топора". M777 – это легкая 155-мм буксируемая артиллерийская установка, разработанная компанией BAE Systems. Украина получила более 200 гаубиц США, Канады и Австралии. M777 можно быстро разворачивать и перемещать, что делает артиллерийскую установку эффективной против русской артиллерии.
Украинские военные, кроме точности, выделяют еще одну характеристику гаубиц — они редко ломаются. Военные из гаубиц уничтожали артиллерию, живую силу и бронетехнику врага.
Характеристики гаубицы M777
- Вес – 4200 кг, благодаря тому, что гаубица легкая, ее проще транспортировать, переводить в боевое положение и быстро маневрировать потом.
- Длина ствола – более 5 метров (39 калибров)
- Имеет цифровую систему управления для наведения на цель
- Экипаж — 7+1
- Дальнобойность: M982 Excalibur — до 40 км, обычными снарядами — до 24,7 км.
- Интенсивность стрельбы: 2 минуты может выдержать темп 5 выстрелов в минуту, стандартная – 2 выстрела в минуту.
На развертывание системы нужно 3 минуты, на сворачивание гаубицы – 2 минуты. Буксировать можно с максимальной скоростью в 88 км/ч.
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