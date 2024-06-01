"Три топора" помогают ВСУ уничтожать россиян на фронте (фото, видео)

Длина ствола гаубицы — 5,08 м

Пока правительство США затрудняется с решением предоставить разрешение Украине бить американским оружием вглубь РФ, предоставленная этой страной артиллерия успешно уничтожает россиян на фронте. В частности, речь идет о гаубице M777.

Ее в народе прозвали "три топора". M777 – это легкая 155-мм буксируемая артиллерийская установка, разработанная компанией BAE Systems. Украина получила более 200 гаубиц США, Канады и Австралии. M777 можно быстро разворачивать и перемещать, что делает артиллерийскую установку эффективной против русской артиллерии.

Украинские военные, кроме точности, выделяют еще одну характеристику гаубиц — они редко ломаются. Военные из гаубиц уничтожали артиллерию, живую силу и бронетехнику врага.

Характеристики гаубицы M777

Вес – 4200 кг, благодаря тому, что гаубица легкая, ее проще транспортировать, переводить в боевое положение и быстро маневрировать потом.

Длина ствола – более 5 метров (39 калибров)

Имеет цифровую систему управления для наведения на цель

Экипаж — 7+1

Дальнобойность: M982 Excalibur — до 40 км, обычными снарядами — до 24,7 км.

Интенсивность стрельбы: 2 минуты может выдержать темп 5 выстрелов в минуту, стандартная – 2 выстрела в минуту.

На развертывание системы нужно 3 минуты, на сворачивание гаубицы – 2 минуты. Буксировать можно с максимальной скоростью в 88 км/ч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Швеция передает Украине все свои БТР Pbv302. Они не самые новые, однако могут быть полезны на фронте.