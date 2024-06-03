Чому не можна дозволити Путіну захопити Україну: британські ЗМІ пояснили небезпеку

Наприклад, в разі перемоги над Україною російський режим візьме під повний контроль агропромисловий комплекс України та чорноморські порти

Російському диктатору в жодному разі не можна дати виграти війну в Україні та захопити її – неважливо, зробить він це за допомогою переговорів, або за допомогою військової сили. З ресурсами, які Росія отримає від України, Путіна та його армію буде вже не зупинити.

Про це заявила економічний оглядач Ліліан Бівінгс, пише британське видання The Telegraph. За словами Бівінгс, у випадку захоплення Путіним України небезпека над світом нависне на десятиріччя, а наслідки будуть дуже руйнівними.

"Цей новий, багатший і потужніший Кремль буде добре оснащений для майбутньої агресії та економічного шантажу Заходу… Газовий шантаж Росії після повномасштабного вторгнення є хорошим показником того, що буде, якщо Путін доб’ється свого. Ударні хвилі повного контролю над Україною Росією відчувалися б не просто одразу. Вони розвиватимуться протягом років і десятиліть, торкаючись усіх куточків землі та сіючи хаос у світовій економіці", – вважає Бівінгс.

Наприклад, в разі перемоги над Україною російський режим візьме під повний контроль агропромисловий комплекс України та чорноморські порти. Кожного року з них експортується об'єм зернових, якого достатньо, щоб прогодувати 400 мільйонів людей.

"Усе зерно, зібране українськими фермерами та призначене для відправлення з цих портів, тепер належало б Росії. Кремль міг забрати його собі або відправити союзникам. Вкрадене зерно з окупованих територій вона вже відправила своїм друзям по всьому світу", – нагадує Бівінгс.

Ще одним неприємним наслідком було б захоплення Росією українського військового-промислового комплексу та усіх технологій, а також озброєння країн НАТО. Усе, що Україна та її партнери розбудовували протягом двох років війни, потрапило б у руки диктатора.

"Все це належало б Росії – яка, відколи захопила Україну, стоїть буквально біля воріт ЄС. Росія та її друзі можуть продати зброю та її частини нечесним особам по всьому світу. І якщо вони захочуть використати це проти НАТО, вони також мають такий варіант", — зазначила експерт.

Таким чином, резюмувала вона, відмова західних країн підтримувати Україну зробить Росії подарунок епічних масштабів. Російські терористи отримають у своє розпорядження знелюднений сільськогосподарський бастіон, багато ресурсів та технології.

"Кожен кілометр, здобутий Росією на полі бою під час її просування на захід, наближає Кремль до цієї найвищої винагороди", – резюмувала Бівінгс.

Нагадаємо, днями Reuters з посиланням на чотири російські джерела написав, що російський президент Володимир Путін нібито "готовий зупинити війну" проти України. А також розпочати переговори щодо припинення вогню, які передбачатимуть збереження нинішніх ліній фронту.

Однак невдовзі прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія не зацікавлена у переговорах. У Кремлі все ще вважають за необхідне продовжувати намагатися досягти цілей так званої "СВО".

Також "Телеграф" повідомляв, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попри заяви Путіна про готовність до переговорів, у НАТО цього не бачать. Усі дії окупаційної армії говорять про протилежне.