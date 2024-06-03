Атаки Росії на Харків: в ЗМІ пояснили, чого домагається Путін своїми бомбардуваннями міста

Російський диктатор Путін не відмовився від планів захопити Харків

Попри те, що небезпека швидкого наступу російських терористів на Харків минула, друге за величиною українське місто залишається об'єктом уваги російського диктатора Володимира Путіна. Схоже, російський терористичний режим планує широкомасштабний терор проти міста, намагаючись зробити Харків непридатним до життя.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal. Журналісти зазначають, що Росія хоче частково знищити, а частково – вигнати населення Харкова з міста.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов сказав виданню, що Путін не відмовився від планів захопити Харків. Проте в росіян немає на це сил: на спробу хоча б оточити місто та потім взяти його штурмом може знадобитися до 500 тисяч голів живої сили, а таких ресурсів у диктатора зараз немає.

"Але Росія готова до тривалої війни. У гіршому випадку Кремль може повторити стратегію, яку він використовував проти Алеппо в Сирії у 2016 році, коли російські військово-повітряні сили, підтримуючи сирійський уряд у його громадянській війні, знищили джерела електрики та води та бомбили лікарні та школи. Людей просто витіснили. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова", — зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко у розмові з журналістами.

Зазначається, що Путін прилюдно заперечував, що має плани захопити Харків. Він говорив про це під час візиту до Китаю у травні: за словами диктатора, планувалося створити "санітарну зону" буцімто для захисту прикордонних російських міст. Звичайно, що Путін бреше.

"Російська кампанія з терору харків'ян була перед останнім наступом і може тривати й після нього. За кілька тижнів до того, як Росія знову вторглася в регіон, жителі отримували повідомлення, очевидно, від місцевої влади, які радили їм залишити місто до того, як місто буде оточене. Повідомлення були фейковими — частиною російської дезінформаційної кампанії, яка розкриває намір Москви вичавити життя з міста", — резюмує видання.

Нагадаємо, що останнім часом російські терористи регулярно обстрілюють Харків. 25 травня російські окупанти завдали ракетного удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. На місці події сталася масштабна пожежа. Внаслідок атаки загинули 18 людей. "Телеграф" публікував ексклюзивний фоторепортаж з місця прильоту по "Епіцентру" у Харкові.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по "Епіцентру" у Харкові. Він наголосив, що цей удар був черговим актом тероризму божевільного російського диктатора Володимира Путіна.