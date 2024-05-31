Росіяни атакували Харків: ракета вдарила у багатоповерхівку, є загиблий та поранені

Росіяни обстріляли ракетами С-300 один з міських районів

Російські терористи у ніч з 30 на 31 травня здійснили черговий терористичний акт у Харкові. Вони атакували місто ракетами С-300 з території тимчасово контрольованої РФ Бєлгородської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Інформацію про атаку російських терористів підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Синєгубова, росіяни обстріляли ракетами С-300 один з міських районів. Ракети прилетіли у щільну житлову забудову, одна з ракет влучила у житлову п'ятиповерхівку, там виникла пожежа. Трохи пізніше терористи знову обстріляли місце влучання, щоб вбити якнайбільше цивільних мешканців.

Терехов підтвердив повторний обстріл місця теракту. За його даними, 12 людей отримали поранення внаслідок атаки російських окупантів, одна людина загинула.

"Попередньо повторні прильоти туди ж, куди й перші "приходи". За інформацією ДСНС, під завалами пʼятиповерхівки можуть бути люди", – додав він.

Нагадаємо, що останнім часом російські терористи регулярно обстрілюють Харків. Так, наприклад, на Великдень окупанти вдарили по житловому району, поранивши майже два десятки мирних жителів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що 5 травня ворог ударив по житловій забудові КАБами (коригованими авіабомбами). Кількість постраждалих станом на ранок 6 травня зросла до 16 осіб (спочатку повідомлялося про 10 поранених).