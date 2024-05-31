Россияне атаковали Харьков: ракета ударила в многоэтажку, есть погибший и раненые

Россияне обстреляли ракетами С-300 один из городских районов

Российские террористы в ночь с 30 на 31 мая совершили очередной террористический акт в Харькове. Они атаковали город ракетами С-300 с территории временно контролируемой РФ Белгородской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Информацию об атаке российских террористов подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным Синегубова, россияне обстреляли ракетами С-300 один из городских районов. Ракеты прилетели в плотную жилую застройку, одна из ракет попала в жилую пятиэтажку, там возник пожар. Чуть позже террористы снова обстреляли место попадания, чтобы убить больше гражданских жителей.

Терехов подтвердил повторные обстрелы места теракта. По его данным, 12 человек получили ранения в результате атаки российских оккупантов, один человек погиб.

"Предварительно повторные прилеты туда же, куда и первые "приходы". По информации ГСЧС, под завалами пятиэтажки могут быть люди", – добавил он.

Напомним, что последнее время российские террористы регулярно обстреливают Харьков. Так, например, на Пасху оккупанты ударили по жилому району, ранив почти два десятка мирных жителей.

Ранее "Телеграф" сообщил, что 5 мая враг ударил по жилой застройке КАБами (корректируемыми авиабомбами). Число пострадавших по состоянию на утро 6 мая возросло до 16 человек (сначала сообщалось о 10 раненых).