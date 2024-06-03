Атаки России на Харьков: в СМИ объяснили, чего добивается Путин своими бомбардировками города

Российский диктатор Путин не отказался от планов захватить Харьков

Несмотря на то, что опасность быстрого наступления российских террористов на Харьков миновала, второй по величине украинский город остается объектом внимания российского диктатора Владимира Путина. Похоже, российский террористический режим планирует широкомасштабный террор против города, пытаясь сделать Харьков непригодным для жизни.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. Журналисты отмечают, что Россия хочет частично уничтожить, а частично выгнать население Харькова из города.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сказал, что Путин не отказался от планов захватить Харьков. Однако у россиян нет на это сил: на попытку хотя бы окружить город и потом взять его штурмом может понадобиться до 500 тысяч голов живой силы, а таких ресурсов у диктатора сейчас нет.

"Но Россия готова к длительной войне. В худшем случае Кремль может повторить стратегию, которую он использовал против Алеппо в Сирии в 2016 году, когда российские военно-воздушные силы, поддерживая сирийское правительство в его гражданской войне, уничтожили источники электричества и воды и бомбили больницы и школы. Людей просто вытеснили. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова", — отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в разговоре с журналистами.

Отмечается, что Путин публично отрицал, что планирует захватить Харьков. Он говорил об этом во время визита в Китай в мае: по словам диктатора, планировалось создать "санитарную зону" для защиты пограничных российских городов. Конечно, Путин лжет.

"Российская кампания террора против харьковчан была перед последним наступлением и может продолжаться и после него. За несколько недель до того, как Россия снова вторглась в регион, жители получали сообщения, очевидно, от местных властей, которые советовали им покинуть город до того, как город будет окружен. Сообщения были фейковыми — частью российской дезинформационной кампании, которая раскрывает намерение Москвы выжать жизнь из города", — резюмирует издание.

Напомним, что последнее время российские террористы регулярно обстреливают Харьков. 25 мая российские кафиры нанесли ракетный удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. На месте происшествия произошел масштабный пожар. В результате атаки погибли 18 человек. "Телеграф" публиковал эксклюзивный фоторепортаж с места прилета по "Эпицентру" в Харькове.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по "Эпицентру" в Харькове. Он отметил, что этот удар был очередным актом терроризма безумного российского диктатора Владимира Путина.