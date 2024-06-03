Почему нельзя позволить Путину захватить Украину: британские СМИ объяснили опасность

К примеру, в случае победы над Украиной российский режим возьмет под полный контроль агропромышленный комплекс Украины и черноморские порты

Российскому диктатору Владимиру Путину ни в коем случае нельзя дать выиграть войну в Украине и захватить ее – неважно, сделает он это с помощью переговоров или с помощью военной силы. С ресурсами, которые Россия получит от Украины, Путина и его армию уже не остановить.

Об этом заявила экономический обозреватель Лилиан Бивингс, пишет британское издание The Telegraph. По словам Бивингс, в случае захвата Путиным Украины опасность над миром нависнет на десятилетия, а последствия будут очень разрушительными.

"Газовый шантаж России после полномасштабного вторжения является хорошим показателем того, что будет, если Путин добьется своего. Ударные волны полного контроля над Украиной Россией ощущались бы не просто сразу. Они будут развиваться в течение лет и десятилетий, затрагивая все уголки земли и сея хаос в мировой экономике", – считает Бивингс.

К примеру, в случае победы над Украиной российский режим возьмет под полный контроль агропромышленный комплекс Украины и черноморские порты. Каждый год из них экспортируется объем зерновых, которого достаточно, чтобы прокормить 400 миллионов человек.

"Все зерно, собранное украинскими фермерами и предназначенное для отправки из этих портов, теперь принадлежало бы России. Кремль мог забрать его себе или отправить союзникам. Украденное зерно с оккупированных территорий она уже отправила своим друзьям по всему миру", — напоминает Бивингс.

Еще одним неприятным следствием было бы захват Россией украинского военно-промышленного комплекса и всех технологий, а также вооружение стран НАТО. Все, что Украина и ее партнеры выстраивали в течение двух лет войны, попало бы в руки диктатора.

"Все это принадлежало бы России – которая, когда захватила Украину, стоит буквально у ворот ЕС. Россия и ее друзья могут продать оружие и его части нечестным лицам по всему миру. И если они захотят использовать это против НАТО, они также имеют такой вариант", – отметила эксперт.

Таким образом, резюмировала она, отказ западных стран поддерживать Украину сделает России подарок эпических масштабов. Российские террористы получат в свое распоряжение обезлюдевший сельскохозяйственный бастион, много ресурсов и технологии.

"Каждый километр, добытый Россией на поле боя во время ее продвижения на запад, приближает Кремль к этому высшему вознаграждению", — резюмировала Бивингс.

Напомним, на днях Reuters со ссылкой на четыре российских источника написал, что российский президент Владимир Путин якобы "готов остановить войну" против Украины. А также начать переговоры по прекращению огня, которые будут предусматривать сохранение нынешних линий фронта.

Однако вскоре пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не заинтересована в переговорах. В Кремле все еще считают необходимым продолжать пытаться достичь целей так называемой "СВО".

Также "Телеграф" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на заявления Путина о готовности к переговорам, в НАТО этого не видят. Все действия оккупационной армии говорят об обратном.