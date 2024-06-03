"Ви нікому не потрібні": волонтер розповів, як росіяни брешуть мешканцям окупованих територій

Російська пропаганда активно працює на тимчасово окупованих територіях, потрібна українська контрпропаганда

Україна програє інформаційну війну на тимчасово окупованих територіях. Російська пропаганда там активно працює, засмічуючи уми мешканців. Багато з них під впливом пропаганди терористів починають вважати, що Україна про них забула, хоча це не так.

Про це перший український волонтер, який прорвався в обложений російськими військами Маріуполь, Михайло Пуришев розповів в інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Смерділо спаленою шкірою: волонтер про блокаду Маріуполя, фільтраційні табори і смерті українських дітей".

"Ми програємо інформаційну війну. Росія каже: "Про вас забули", "Ви нікому не потрібні" і люди починають в це вірити. Місцеві нас ненавидять. Кажуть "Не приїжджайте". Люди зневірюються. Та коли ми приїжджаємо і живемо поряд з ними, будуємо пункти, розповідаємо новини — повертається віра в Україну й те, що їх не покинули. І коли ми їдемо, часто люди, котрі говорили "Доброе утро", починають казати "Добрий ранок", – розповів він.

На його думку, потрібно щось робити, щоб українці з окупованих територій могли мати інформацію з вільної території. Тоді усі російські пропагандистські потуги розіб'ються, оскільки буде своєрідна українська контрпропаганда – правда з територій, які не окуповані російськими терористами.

"Людям треба спілкування, дізнаватися інформацію, дивитися телебачення. Воно у нас на пунктах працювало завжди. Щоб вони розуміли, що взагалі відбувається. На наші пункти приходили глухонімі, щоб поспілкуватися з рідними по відеозв’язку. Вони б цього не зробили в інших умовах. Люди відволікаються від війни. Так ми боремося за їхні серця", – додав Пуришев.

Нагадаємо, ми розповідали, що до мережі потрапило чергове підтвердження російських звірств проти цивільного населення України на окупованих територіях. Інцидент стався восени 2022 року у Новомихайлівці (Запорізька область), проте відомо про нього стало лише зараз. Тоді п’яний російський окупант розстріляв двох мирних жителів і намагався зґвалтувати жінку

Раніше "Телеграф" писав, що на Луганщині росіянин зґвалтував та вбив 17-річну дівчину. Її тіло було виявлено у лісосмузі у селищі Дзержинський.