"Азовсталь" поросла чагарниками, а окупанти лише тішаться: як нині виглядає легендарний завод у Маріуполі (фото)

Заводу було практично повністю зруйновано російськими авіабомбами

Суцільна руїна поросла травою та чагарниками. У мережі показали фото легендарного заводу "Азовсталь", оборона якого тривала довгі 86 днів, з 18 березня до 20 травня 2022.

Світлини опублікували в одному з пабліків, у Telegram. Підписали коротко "Азовсталь" у Маріуполі".

На тлі фотографій зруйнованого металургійного гіганта "Азовсталь", який до повномасштабного вторгнення Росії в Україну забезпечував роботою тисячі маріупольців та був, без перебільшення, містобудівним підприємством, вражає цинізмом заява лідера бойовиків ДНР Дениса Пушиліна про те, що відсутність заводу покращила стан Азовського моря.

"Азовське море стало чистішим, оскільки "Азовсталь" не забруднює його, але при цьому через осоління збільшується кількість медуз та змінюється склад мікроелементів", — повідомляє паблік "Типичный Донецк" з посиланням на слова Пушиліна.

Після легендарної оборони та, зрештою, зруйнування "Азовсталі", метал, вироблений на цьому комбінаті, став цінуватися в Україні як символ незламності.

Зокрема, з металу "Азовсталі" побудовано пішохідний міст-хвилю на Оболоні в Києві, який нещодавно урочисто відкрили. Також зі стали виробляли браслети, тренажери для реабілітації військових. Частина прибутків від продажів цих виробів пішла на потреби українського війська. З металу "Азовсталі" виготовлено корвет "Гетьман Іван Мазепа".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у квітні виглядала окупована росіянами Авдіївка. Нині Авдіївка — місто-привид. Колись тут мешкало понад 30 тис. українців, у квітні — близько тисячі.