"Азовсталь" поросла кустарниками, а оккупанты только радуются: как сейчас выглядит легендарный завод в Мариуполе (фото)

Завод был практически полностью разрушен российскими авиабомбами

Сплошная руина поросшая травой и кустарниками. В сети показали фото легендарного завода "Азовсталь", оборона которого длилась долгие дни, с 18 марта по 20 мая 2022 года.

Фотографии опубликовали в одном из пабликов, в Telegram. Подписали коротко "Азовсталь" в Мариуполе".

На фоне фотографий разрушенного металлургического гиганта "Азовсталь", который до полномасштабного вторжения России в Украину обеспечивал работой тысячи мариупольцев и был, без преувеличения, градостроительным предприятием, поражает цинизмом заявление лидера боевиков ДНР Дениса Пушилина о том, что отсутствие завода улучшило состояние Азовского моря.

"Азовское море стало чище, поскольку "Азовсталь" не загрязняет его, но при этом из-за осоления увеличивается количество медуз и меняется состав микроэлементов", — сообщает паблик "Типичный Донецк" со ссылкой на слова Пушилина.

После легендарной обороны и, в конце, разрушения "Азовстали", металл, произведенный на этом комбинате, стал цениться в Украине как символ несокрушимости.

В частности, из металла "Азовстали" построен пешеходный мост-волна на Оболони в Киеве, который недавно был торжественно открыт. Также из стали производили браслеты, тренажеры для реабилитации военных. Часть доходов от продаж этих изделий пошла на нужды украинской армии. Из металла "Азовстали" изготовлен корвет "Гетман Иван Мазепа".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как в апреле выглядела оккупированная россиянами Авдеевка. Сейчас Авдеевка – город-призрак. Когда-то здесь проживало более 30 тыс. украинцев, в апреле — около тысячи.