"Заводили, а витягали вже непритомних": волонтер розповів, як росіяни знущались з українців у Маріуполі

Вони шукали татуювання, які видавали б приналежність до ЗСУ

Росіяни у 2022 році повністю окупували мирне місто Маріуполь в Донецькій області. Кадри, які ширились мережею на той час виглядали, як у фільмі жахів. Російські терористи під час боїв жорстоко та цинічно знищували не тільки будинки, але й людей.

Михайло Пуришев — перший український волонтер, який прорвався в обложений російськими військами Маріуполь. Він в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів, як відбувалась евакуація людей, а також, чому місцеві мешканці погано відносились до волонетерів, а також, як РФ проводила допити.

"Кальянщик хотів мене розстріляти"

Всього від Маріуполя до Запоріжжя (саме туди здійснювалася евакуація маріупольців. — Ред.) волонтер нарахував 15—20 блокпостів. Ситуація погіршувалася, тому їхня кількість постійно зростала. Пости між собою не спілкувалися.

Найгірше, як каже Михайло, ставилися місцеві, котрі перейшли на бік Росії. Зневажали, постійно обкрадали пасажирів.

"Як можна було не бачити, що відбувається? Росіяни знищували наше місто, а вони (маріупольці, котрі стали на бік ДНР. — Ред.) ще й допомагали цьому. Як мій кальянщик, який хотів мене розстріляти", — згадує волонтер.

Роздягали та допитували

Окупанти виводили всіх і ставили в ряд. Роздягали. Допитували. Іноді цю процедуру проходили лише чоловіки. Шукали татуювання, які видавали б приналежність до ЗСУ. Звертали увагу на синці на плечах – такі сліди залишаються від спорядження. Окрему увагу окупанти приділяли дівчатам низького росту, бо вважали, що вони можуть бути снайперами.

З певного моменту окупанти почали агресивно реагувати на те, що українські волонтери доставляли місцевим гуманітарну допомогу:

"Я записував навіть відео, що автобусами, колонами їхати й возити гуманітарну неможливо. Їдьте у приватному порядку й не афішуйте це в соцмережах. Якщо у вас там є батьки — їдьте і забирайте їх", — розповідає Михайло.

За його словами, хтось таки опублікував відео, що українці привезли гуманітарку в Маріуполь. Після цього багато волонтерів потрапило в полон.

"Під час шостої поїздки, коли ми потрапили на "фільтрацію", мені вже чітко пояснили "Ще раз тебе побачимо — звідси не виїдеш", — згадує волонтер.

Допит у СІЗО і сморід з камер

Остання місія Михайла планувалася до оточеної ворожими військами "Азовсталі". Однак на шляху до заводу росіяни його затримали й забрали в СІЗО на допит.

Він розповідає, що в локації, де його допитували, він бачив, як хлопців туди заводили, а витягали вже непритомних.

"З тих камер смерділо спаленою шкірою. Я не знаю, чи то були військові, чи то цивільні, — там ніхто ні з ким не розмовляв", — ділиться волонтер

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