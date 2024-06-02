"Заводили, а вытаскивали уже без сознания": волонтер рассказал, как россияне издевались над украинцами в Мариуполе

Они искали татуировки, которые выдавали бы принадлежность к ВСУ

Россияне в 2022 году полностью оккупировали мирный город Мариуполь в Донецкой области. Кадры, которые распространялись по сети в то время, выглядели, как в фильме ужасов. Российские террористы во время боев жестоко и цинично уничтожали не только дома, но и людей.

Михаил Пуришев — первый украинский волонтер, прорвавшийся в осажденный российскими войсками Мариуполь. Он в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал, как происходила эвакуация людей, а также, почему местные жители плохо относились к волонтерами, а также как РФ проводила допрос.

"Кальянщик хотел меня расстрелять"

Всего от Мариуполя в Запорожье (именно туда осуществлялась эвакуация мариупольцев. — Ред.) волонтер насчитал 15—20 блокпостов. Ситуация усугублялась, поэтому их количество постоянно росло. Посты между собой не общались.

Хуже всего, как говорит Михаил, относились местные, которые перешли на сторону России. Презирали, постоянно обворовывали пассажиров.

"Как можно было не видеть, что происходит? Россияне уничтожали наш город, а они (мариупольцы, вставшие на сторону ДНР. — Ред.) еще и помогали этому. Как мой кальянщик, который хотел меня расстрелять", — вспоминает волонтер.

Раздевали и допрашивали

Оккупанты выводили всех и ставили в ряд. Раздевали. Допрашивали. Иногда эту процедуру проходили только мужчины. Искали татуировки, которые выдавали бы принадлежность к ВСУ. Обращали внимание на кровоподтеки на плечах – такие следы остаются от снаряжения. Особое внимание оккупанты уделяли девушкам низкого роста, считая, что они могут быть снайперами.

С определенного момента оккупанты начали агрессивно реагировать на то, что украинские волонтеры доставляли местным гуманитарную помощь:

"Я записывал даже видео, что автобусами, колоннами ехать и возить гуманитарную невозможно. Езжайте в частном порядке и не афишуйте это в соцсетях. Если у вас там есть родители — езжайте и забирайте их", — рассказывает Михаил.

По его словам, кто-то опубликовал видео, что украинцы привезли гуманитарку в Мариуполь. После этого многие волонтеры попали в плен.

"Во время шестой поездки, когда мы попали на "фильтрацию", мне уже четко объяснили" Еще раз тебя увидим — отсюда не уедешь", - вспоминает волонтер.

Допрос в СИЗО и вонь с камер

Последняя миссия Михаила планировалась к окруженной вражескими войсками "Азовстали". Однако по пути к заводу россияне его задержали и забрали в СИЗО на допрос.

Он рассказывает, что в локации, где его допрашивали, он видел, как ребят туда заводили, а вытаскивали уже без сознания.

"Из этих камер воняло сожженной кожей. Я не знаю, то ли были военные, то ли гражданские, — там никто ни с кем не разговаривал", — делится волонтер.

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