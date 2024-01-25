Рубли не пахнут? Роженица, чье фото из разбитого Мариуполя облетело мир, попала в скандал (фото)

Зарабатывает кровавые рубли, работая на диктатора

Во время осады Мариуполя в марте 2022 года российские оккупанты разбомбили детскую больницу с родильным отделением. Кадры с места событий тогда облетели все иностранные СМИ. Особенно популярен стал портрет беременной Марианны Вышемирской. Ей сопереживал не только каждый украинец, но и весь мир. Сегодня Марианна успешно устраивает жизнь в России, поддерживая пропаганду и кремлевского диктатора.

Она публикует откровенно пропагандистские сообщения. А недавно она с гордостью сообщила, что отдала свой голос за Путина на президентских выборах, призвав к этому других россиян. Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на страницу предательницы.

"Вчера был Крещенский сочельник, и так сложились обстоятельства, что именно в этот день я удосужилась отправиться в пункт сбора подписей, чтобы поддержать Владимира Владимировича Путина как кандидата в президенты России. Как принято, в Крещенский вечер загадывают желания. Выходит, что и я загадала, и даже подписалась", – издала эксукраинка.

Инстаграм-страница Вышемирской

Вышемирская не понимает, зачем в России, которая, по ее мнению, "динамично развивается", что-то менять. И хотя в РФ по "динамическому развитию" только санкции и закрытие границ ко всем цивилизованным государствам, предательница верит, что Путин "делает все правильно".

"Россия динамично развивается. Защищает своих граждан и работает над тем, чтобы завтра было лучше, чем вчера. Не удастся отрицать, что это связано с личностью одного конкретного человека, под общим руководством которого осуществляется принятие правильных, как видим по результатам, решений". А сколько еще таких решений было принято за предыдущие годы, поэтому я, как и многие другие граждане, поддерживаю Владимира Владимировича!" – выдала Z-патриотка.

Девушка продвигает нарративы кремлевской пропаганды. Рассказывает заученные истории о "бомбили Донбасс восемь лет". Часто женщина становится героиней пропагандистских сюжетов, в которых ее называют "мариупольской мадонной".

Вышемирская "засветилась" на пропагандистских каналах

Марианна Вышемирская

Что интересно, после удара по роддому российская сторона назвала Марианну "актриской с гримом", а кадры с места событий — "постановкой". Теперь пропагандисты противоречат сами себе.

Сейчас она занимает должность руководителя "комитета социальных инициатив" в прокремлевском фонде "Родина", зарабатывая кровавые рубли.

Инстаграм-страница Вышемирской

В комментариях под сообщениями Марианны часто встречаются вопросы украинцев, которые пытаются понять, как после такого ужаса женщина могла выбрать сторону врага. В основном эти вопросы остаются без ответа. Хотя однажды предательница все же ответила: "Я вполне адекватно всегда оценивала ситуацию и никого не проклинала, когда Украина уничтожала Донецк. Потому что на свою душу греха брать не хочу. Каждый рано или поздно сам ответит за свои поступки и принятые решения без хоть каких проклятий и агрессии".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что СБУ сообщила о подозрении гендиректору крупнейшей ракетной корпорации РФ Борису Обносову. Он входит в близкое окружение российского диктатора Владимира Путина.