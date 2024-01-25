Рублі не пахнуть? Породілля, чиє фото із розбитого Маріуполя облетіло світ, потрапила в скандал (фото)

Заробляє криваві рублі, працюючи на диктатора

Під час облоги Маріуполя у березні 2022 року, російські окупанти розбомбили дитячу лікарню з пологовим відділенням. Кадри з місця подій тоді облетіли всі іноземні ЗМІ. Особливо популярним став портрет вагітної Маріанни Вишемирської. Їй співпереживав не тільки кожен українець, а й увесь світ. Нині Маріанна успішно влаштовує життя в Росії, підтримуючи пропаганду та кремлівського диктатора.

Вона публікує відверто пропагандистські дописи. А не так давно вона з гордістю повідомила, що віддала свій голос за Путіна на президентських виборах, закликавши до цього інших росіян. Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на сторінку зрадниці.

"Вчора був Хрещенський святвечір, і так склалися обставини, що саме в цей день я знайшла час вирушити до пункту збору підписів, щоб підтримати Володимира Володимировича Путіна як кандидата в президенти Росії. Як прийнято, у Хрещенський вечір загадують бажання. Виходить, що і я загадала, і навіть підписалася", – видала ексукраїнка.

Інстаграм-сторінка Вишемирської

Вишемирська не розуміє, навіщо в Росії, яка, на її думку, "динамічно розвивається", щось змінювати. І хоча в країні-агресорці із "динамічного розвитку" лише санкції та закриття кордонів до всіх цивілізованих держав, зрадниця вірить, що Путін "робить усе правильно".

"Росія динамічно розвивається. Захищає своїх громадян та працює над тим, щоб завтра було краще, ніж учора. Не вдасться заперечувати те, що це повʼязано з особистістю однієї конкретної людини, під загальним керівництвом якого здійснюється прийняття правильних, як бачимо за результатами, рішень. А скільки ще таких рішень було ухвалено за попередні роки. Тому я, як і багато інших громадян, підтримую Володимира Володимировича!" – видала Z-патріотка.

Дівчина просуває наративи кремлівської пропаганди. Розповідає завчені історії про "бомбілі Донбасс восємь лєт". Доволі часто жінка стає героїнею пропагандистських сюжетів, у яких її іменують "маріупольською мадонною".

Вишемирська "засвітилась" на пропагандистських каналах

Маріанна Вишемирська

Що цікаво, після удару по пологовому російська сторона назвала Маріанну "акторкою з гримом", а кадри з місця подій – "постановкою". Тепер же пропагандисти суперечать самі собі.

Зараз вона обіймає посаду керівника "комітету соціальних ініціатив" у прокремлівському фонді "Родина", заробляючи криваві рублі.

Інстаграм-сторінка Вишемирської

У коментарях під дописами Маріанни часто зустрічаються питання від українців, які намагаються зрозуміти, як після такого жаху жінка могла обрати сторону ворога. Переважно ці питання залишаються без відповіді. Хоча одного разу зрадниця все ж відповіла: "Я цілком адекватно завжди оцінювала ситуацію і нікого не проклинала, коли Україна знищувала Донецьк. Тому що на свою душу гріха брати не хочу. Кожен рано чи пізно сам відповість за свої вчинки та ухвалені рішення без будь-яких прокльонів та агресії".

Раніше "Телеграф" розповідав, що СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ Борису Обносову. Він входить у близьке оточення російського диктатора Володимира Путіна.