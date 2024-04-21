На улице рядом с могилой родителей: в сети показали жизнь людей в оккупированном Мариуполе (фото)

Мариупольцы пытаются построить себе жилье из того, что есть под рукой

Пока российские оккупанты показывают "красивую картинку" якобы отстройки Мариуполя, люди в этом городе вынуждены жить на улице, под открытым небом. Это в очередной раз показывает, что захватчикам абсолютно безразлична судьба людей в этом городе.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также опубликован соответствующие фотографии и показал, как живут мариупольцы без жилья.

"Женщина, квартира которой демонтирована, переехала в заброшенный детский сад рядом с домом по бул. Шевченко, 252. Живёт под открытым небом", — сказал Андрющенко.

Советник мэра также рассказал, что женщина работает на рынке днем. А после этого отправляется в свое новое "жилище", которая она привела в порядок и сделала своим временным домом.

"Рядом находится могила ее родителей, которых не перезахоронили. Вот так мариупольцы существуют после выселения из жилища. Ярость. Просто ярость", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит Мариуполь весной 2024 года. Петр Андрющенко показал фотографии, сделанные в городе, на которых видно, что часть зданий выглядят как руины, на обочинах дорог лежат горы мусора, а сам Мариуполь выглядит как картинка из фильма ужасов.