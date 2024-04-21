На вулиці поруч із могилою батьків: у мережі показали життя людей в окупованому Маріуполі (фото)

Маріупольці намагаються збудувати собі житло з того, що є під рукою

Поки російські окупанти показують "красиву картинку" нібито відбудови Маріуполя, люди в цьому місті змушені жити на вулиці, просто неба. Це вкотре показує, що загарбникам абсолютно байдужа доля людей у цьому місті.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також опублікував відповідні фотографії та показав, як живуть маріупольці без житла.

"Жінка, квартира якої демонтована, переїхала в покинутий дитячий садок поруч із будинком по бул. Шевченка, 252. Живе просто неба", — сказав Андрющенко.

Радник мера також розповів, що жінка працює на ринку вдень. А після цього вирушає у своє нове "житло", яке вона упорядкувала і зробила своїм тимчасовим будинком.

"Поруч знаходиться могила її батьків, яких не перепоховали. Ось так маріупольці існують після виселення з житла. Лють. Просто лють", — підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає Маріуполь навесні 2024 року. Петро Андрющенко показав фотографії, зроблені у місті, на яких видно, що частина будівель виглядає як руїни, на узбіччях доріг лежать гори сміття, а сам Маріуполь виглядає як картинка із фільму жахів.