Місто-привид: у мережі показали, як виглядає Маріуполь після двох років окупації (фото, відео)
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Зараз місто виглядає сірим
Радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя показав в деталях місто після того, як російські війська його "асвабаділі". Раніше ми вже писали, що Міноборони Великої Британії показало, як виглядає Авдіївка.
Про це Петро Андрющенко написав у своєму Телеграмі. Він порівняв теперішній вигляд міста з радянською назвою Жданов.
"Маріуполь. Березень 2024. Атмосфера. Навіть по відчуттю якесь інакше місто. Жданов", — написав він.
Окрім цього він поділився фотографіями. На тих помітно, що більшість колись "живих" будівель перетворились на суцільні руїни.
"Маріуполь в деталях. Лівобережжя. Було. Зараз так", — написав Андрющенко.
Дерева, що розташовані поруч з дорогою зовсім не доглянуті. А на узбіччі лежить багато сміття.
Також Анрющенко показав будівлі, які колись працювали. Зараз там вигорілі стіни та вибиті вікна.
А будинки в яких колись вирувало життя повністю або частково зруйновані. Час там зупинився назавжди. Кадри нагадують не квітуче та прогресивне місто, а фільм жахів в якому і досі проживають наші українці.
Раніше "Телеграф" писав, що мати школяра з Маріуполя розповіла, як створювався його знаменитий щоденник війни.