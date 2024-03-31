Місто-привид: у мережі показали, як виглядає Маріуполь після двох років окупації (фото, відео)

Зараз місто виглядає сірим

Радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя показав в деталях місто після того, як російські війська його "асвабаділі". Раніше ми вже писали, що Міноборони Великої Британії показало, як виглядає Авдіївка.

Про це Петро Андрющенко написав у своєму Телеграмі. Він порівняв теперішній вигляд міста з радянською назвою Жданов.

"Маріуполь. Березень 2024. Атмосфера. Навіть по відчуттю якесь інакше місто. Жданов", — написав він.

Окрім цього він поділився фотографіями. На тих помітно, що більшість колись "живих" будівель перетворились на суцільні руїни.

"Маріуполь в деталях. Лівобережжя. Було. Зараз так", — написав Андрющенко.

Дерева, що розташовані поруч з дорогою зовсім не доглянуті. А на узбіччі лежить багато сміття.

Як виглядає узбіччя дороги у Маріуполі

Сміття помітно неозброєним оком

Також Анрющенко показав будівлі, які колись працювали. Зараз там вигорілі стіни та вибиті вікна.

Як виглядають будівлі у тимчасово окупованому Маріуполі

А будинки в яких колись вирувало життя повністю або частково зруйновані. Час там зупинився назавжди. Кадри нагадують не квітуче та прогресивне місто, а фільм жахів в якому і досі проживають наші українці.

Вигляд житлового будинку у Маріуполі

Зруйновані будівлі в Маріуполі

Зруйновані будівлі в Маріуполі

Зруйновані будівлі в Маріуполі

Зруйновані будівлі в Маріуполі

Раніше "Телеграф" писав, що мати школяра з Маріуполя розповіла, як створювався його знаменитий щоденник війни.