Город-призрак: Андрющенко показал, как выглядит Мариуполь после двух лет оккупации

Сейчас город выглядит серым

Советник городского главы временно оккупированного Мариуполя показал в деталях город после того, как российские войска его "освободили". Ранее мы уже писали, что Минобороны Великобритании показало, как выглядит Авдеевка.

Об этом Петр Андрющенко написал в своем телеграмме. Он сравнил нынешний вид города с советским названием Жданов.

"Мариуполь. Март 2024. Атмосфера. Даже по ощущению какой-то другой город. Жданов", — написал он.

Кроме этого, он поделился фотографиями. На тех заметно, что большинство когда-то "живых" построек превратились в сплошные руины.

"Мариуполь в деталях. Левобережье. Было. Сейчас да", — написал Андрющенко.

Деревья, расположенные рядом с дорогой, совсем не ухожены. А на обочине лежит много мусора.

Как выглядит обочина дороги в Мариуполе

Мусор заметно невооруженным глазом

Также Анрющенко показал здания, когда-то работавшие. Сейчас там выгоревшие стены и выбитые окна.

Как выглядят здания во временно оккупированном Мариуполе

А дома в которых когда-то бурлила жизнь полностью или частично разрушены. Время там остановилось навсегда. Кадры напоминают не цветущий и прогрессивный город, а фильм ужасов в котором до сих пор проживают наши украинцы.

Вид жилого дома в Мариуполе

Разрушенные здания в Мариуполе

Разрушенные здания в Мариуполе

Разрушенные здания в Мариуполе

Разрушенные здания в Мариуполе

Ранее Телеграф писал, что мать школьника из Мариуполя рассказала, как создавался его знаменитый дневник войны.