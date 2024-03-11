"Відвідала Маріуполь": росіяни запустили фейк про визіт Орнелли Муті в окуповане місто

Це більше схоже на спробу роспропаганди затьмарити ефект від "20 днів у Маріуполі"

Російська пропаганда запустила фейк про те, що окупований та напівзруйнований Маріуполь нібито відвідала італійська зірка Орнелла Муті. Єдиним підтвердженням цього "візиту" російські фейкомети виставляють фото, яке насправді було зроблене у російському місті Сочі, куди Муті дійсно приїжджала.

"Телеграф" спробував розібратися, що відомо про цей скандальний інцидент. І схоже на все, що це дійсно черговий грубий фейк російських пропагандистів. Щобільше, в росіян в цьому питанні ліва рука не знала, що робить права.

Річ у тім, що низка офіційних російських ЗМІ навіть словом не згадала про нібито якусь поїздку Орнелли Муті до Маріуполя. Натомість вони писали, що зірка приїхала до Сочі, щоб побачити там мурал, де намалювали портрет молодої Муті; зрозуміло, що поткнися зірка на українську територію, російські ЗМІ вже б із захопленням завивали про це. Про візит до Сочі свідчить також хештеги у власному пості Муті в соцмережі Instagram.

Уваги заслуговує той факт, що першими про нібито візит Муті почали писати різноманітні інформаційні "помийки" на кшталт "ЗМІ" невизнаних "Л/ДНР". Потім інформацію підхопили не менш помийні "зетні" канали та групи у Telegram та російських соцмережах. Нарешті про це написав навіть недобитий "письменник", Захар Прилєпін. Жодне більш-менш велике федеральне російське ЗМІ про це не написало.

Звичайно, Орнелла Муті та ще прихильниця російського диктатора Володимира Путіна, про що свідчить візит в Сочі під час війни, яку держава-агресор веде проти України. Проте навіть така "зашкварена" путіністка не стала б ризикувати власною кар'єрою: візит до Маріуполя поставив би на ній хрест. Більше це виглядає, як крива та наспіх скльопана спроба роспропаганди перебити ефект від того, що документальний український фільм "20 днів у Маріуполі", у якому дуже багато свідоцтв російського тероризму проти Маріуполя, сьогодні може взяти "Оскар".

Нагадаємо, що фільм "20 днів у Маріуполі" нагороджено премією BAFTA як "Найкращий документальний фільм" та премією Гільдії режисерів США (DGA Awards). Часто переможці цих премій та "Оскара" збігаються. Також відомо, що фільм отримав ще понад 10 нагород і його відзначено приблизно у 20-ти номінаціях.

За прогнозами букмекерів, "20 днів у Маріуполі" має великий шанс отримати "Оскар 2024". Українська кінострічка перемагає з імовірністю 59,4%.

Раніше "Телеграф" розповідав, де і коли транслюватимуть церемонію нагородження "Оскар 2024". Також ми поділилися, який фільм має найбільші шанси на перемогу.