"Посетила Мариуполь": россияне запустили фейк о визите Орнеллы Мути в оккупированный город

Это больше похоже на попытку роспропаганды перебить эффект от "20 дней в Мариуполе"

Российская пропаганда запустила фейк о том, что оккупированный и полуразрушенный Мариуполь посетила итальянская звезда Орнелла Мути. Единственным подтверждением этого "визита" российские фейкометы выставляют фото, которое на самом деле было сделано в российском городе Сочи, куда Мути действительно приезжала.

"Телеграф" попытался разобраться, что известно об этом скандальном инциденте. И похоже, что это действительно очередной грубый фейк российских пропагандистов. Более того, у россиян в этом вопросе левая рука явно не знала, что делает правая.

Дело в том, что ряд официальных российских СМИ даже словом не упомянул о якобы какой-нибудь поездке Орнеллы Мути в Мариуполь. Они писали, что звезда приехала в Сочи, чтобы увидеть там мурал, где нарисовали портрет молодой Мути; понятно, что ткнись звезда на украинскую территорию, российские СМИ уже с восторгом завывали бы об этом. О визите в Сочи свидетельствует также хештеги в своем посте Мути в соцсети Instagram.

Внимания заслуживает тот факт, что первыми о якобы визите Мути начали писать разнообразные информационные "помойки" типа "СМИ" непризнанных "Л/ДНР". Затем информацию подхватили не менее помойные "зетные" каналы и группы в Telegram и российских соцсетях. Наконец-то об этом написал даже недобитый "писатель", Захар Прилепин. Ни одно или менее крупное федеральное российское СМИ об этом не написало.

Конечно, Орнелла Мути та еще поклонница российского диктатора Владимира Путина, о чем свидетельствует визит в Сочи во время войны, которую государство-агрессор ведет против Украины. Однако даже такая "зашкваренная" путинистка не стала рисковать собственной карьерой: визит в Мариуполь поставил бы на ней крест. Больше это выглядит как кривая и наспех склепанная попытка роспропаганды перебить эффект от того, что документальный украинский фильм "20 дней в Мариуполе", в котором очень много свидетельств российского терроризма против Мариуполя, сегодня может взять "Оскар".

Напомним, что фильм "20 дней в Мариуполе" награжден премией BAFTA как "Лучший документальный фильм" и премией Гильдии режиссеров США (DGA Awards). Часто победители этих премий и "Оскара" совпадают. Также известно, что фильм получил еще более 10 наград и был отмечен примерно в 20-ти номинациях.

По прогнозам букмекеров, "20 дней в Мариуполе" имеет большой шанс получить "Оскар 2024". Украинская кинолента побеждает с вероятностью 59,4%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда будут транслировать церемонию награждения "Оскар 2024". Также мы поделились, какой фильм имеет самые большие шансы на победу.