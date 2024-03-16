Два роки з трагедії у Маріуполі: з'явилося відео перших хвилин після удару по Драмтеатру

Тоді загинуло від 400 до 800 людей

У п’ятницю, 16 березня, минуло рівно два роки з трагедії у Маріуполі. У 2022 році Росія скинула 500-кілограмову авіабомбу на Драматичний театр, у якому знаходилося близько тисячі мирних громадян, включаючи жінок та дітей.

Перші хвилини після удару опублікував у мережі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що тоді загинуло від 400 до 800 людей.

"Росіяни можуть зносити театр. Заливати бетоном та хлором. Ховати загиблих. Але правда вона тут. Така. Страшна", — пише радник.

Він також нагадує, що трагедію спричинили дві скинутих російських бомби. Їх скерували на людей попри напис "ДІТИ" на асфальті, який було точно видно.

Нагадаємо, що 16 березня 2022 року приблизно о 10:00 в Маріуполі пролунав страшний вибух, від звуків якого здригнулося все місто. Окупанти скинули 500-кілограмову авіабомбу на будівлю Драмтеатру. Вона пробила дах у східній частині театру та здетонувала у глядацькому залі на рівні легкого настилу сцени.

Внаслідок вибуху були зруйновані найближчі внутрішні стіни, що утворюють крила залу, і зовнішні несучі стіни. Несуча конструкція даху обвалилася і впала в глядацький зал.

Тоді загарбників не зупинив напис "ДІТИ", вони й досі продовжують свої звірства на території нашої держави.

Раніше "Телеграф" писав, що український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар.