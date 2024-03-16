Два года с трагедии в Мариуполе: появилось видео первых минут после удара по Драмтеатру

Тогда погибли от 400 до 800 человек

В пятницу, 16 марта, прошло ровно два года с трагедии в Мариуполе. В 2022 году Россия сбросила 500-килограммовую авиабомбу на Драматический театр, в котором находилось около тысячи мирных граждан, включая женщин и детей.

Первые минуты после удара опубликовал в сети советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что тогда погибли от 400 до 800 человек.

"Россияне могут сносить театр. Заливать бетоном и хлором. Хоронить погибших. Но правда она здесь. Такая. Страшная", — пишет советник.

Он также напоминает, что трагедию создали две сброшенные российские бомбы. Их направили на людей несмотря на надпись "ДЕТИ" на асфальте, которую было точно видно.

Напомним, что 16 марта 2022 года примерно в 10:00 в Мариуполе раздался страшный взрыв, от звуков которого содрогнулся весь город. Оккупанты сбросили 500-килограммовую авиабомбу на здание Драмтеатра. Она пробила крышу в восточной части театра и сдетонировала в зрительном зале на уровне легкого настила сцены.

В результате взрыва были разрушены ближайшие внутренние стены, образующие крылья зала, и внешние несущие стены. Несущая конструкция крыши обрушилась и упала в зрительный зал.

Тогда оккупантов не остановила надпись "ДЕТИ", они и до сих пор продолжают свои зверства на территории нашего государства.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар.