Російські окупанти у Маріуполі знищують найважливішу пам’ятку історії та культури світу (відео)

Йдеться про курган, який датують 5-им тисячоліттям до н.е.

Російські окупанти продовжують чинити свої жахливі злочини. У Маріуполі вони знищують найбільшу та найважливішу пам’ятку історії та культури курган Дід.

Він розташований по вул. Пилипа Орлика. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, ця історична пам'ятка важлива для усього світу.

"31 серпня 2022 року ми попереджали про плани росіян знищити найбільшу та найважливішу пам’ятку історії та культури курган Дід по вул. Пилипа Орлика. Розлогий пагорб має сучасну висоту у шість 6 метрів, а його діаметр сягає 70. Курган Дід датують 5-им тисячоліттям до н.е., тобто він набагато старіший за місто і є ровесником Пірамід Єгипту", — повідомив Андрющенко.

Наразі окупанти знищують курган екскаваторами.

"Лише розголос може це зупинити. Можливо", — додав Андрющенко.

До слова, за радянських та пострадянських часи влада з проросійськими настроями пошкодила курган. Минулого року було прийнято рішення про консервацію та збереження пам'ятки. Однак для окупантів нічого святого немає.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни планують знести у Маріуполі щонайменше 30% приватного сектору. Ці будинки становлять щонайменше 40% справжньої історичної забудови міста. Вони заважають окупантам збудувати єдиний транспортний вузол на місці зруйнованого Залізничного вокзалу. При цьому жодних компенсацій власникам житла не передбачено взагалі. Викуп окупанти проведуть за оцінною вартістю щонайбільше.